Spekulisalo se prošle godine da bi Aleksandar Kolarov mogao da sedne na klupu Crvene zvezde, ali se proslavljeni reprezentativac odlučio za Inter, gde je pomoćnik Kristijanu Kivuu.

Prethodno je vodio mladu reprezentaciju Srbije, a povratkom na mesto asistenta je možda i pokazao da još uvek nije spreman da samostalno zaplovi u trenerske vode.

I čini se da će se na kraju sezone okititi trofejem, jer je Inter suvereno prvi u Italiji i izvesno će osvojiti Skudeto.

Dilemu oko ostanka Kivua rešio je Đuzepe Marota, predsednik Intera

- Kivu ostaje, logično. Biće i sledeće sezone za nama. Kivu je jedan od najboljih trenera u usponu u Evropi - reči su Marote.

U skladu s tim – ne mrda ni Kolarov.