Nekadašnji deveti igrač sveta i jedan od najupornijih rivala na ATP turu odlučio je da se povuče u trenutku kada, kako kaže, oseća mir i ispunjenost.

"Postoje odluke koje nisu lake, ali dolaze iz spokoja i srca: sezona 2026. biće moja poslednja kao profesionalnog tenisera. Živim svoj san već dugi niz godina. Dao sam sve što sam imao na svakom treningu i svakom meču", poručio je Bautista Agut.

Španac je istakao da želi da poslednju sezonu doživi na poseban način i da maksimalno uživa u svakom trenutku na terenu.

"Sada osećam da je došlo vreme da počnem da se opraštam, da uživam u svakom turniru na drugačiji način i da zatvorim ovo poglavlje sa zahvalnošću prema mom voljenom tenisu. Želim da proživim svaki poslednji poen, da osetim podršku ljudi i da se oprostim na terenu, tamo gde sam uvek bio najsrećniji".

Bautista Agut je tokom karijere odigrao više od 700 mečeva na ATP turu, uz učinak od 435 pobeda i 297 poraza. Profesionalni put započeo je 2009. godine u Valensiji, a tokom godina osvojio je ukupno 12 titula.

Iako dolazi iz zemlje poznate po igračima na šljaci, njegova najuspešnija podloga bila je trava, gde je imao procenat pobeda od 67,1 odsto. Najveći rezultat ostvario je 2019. godine, kada je stigao do polufinala Vimbldona, gde je poražen od Novaka Đokovića.