Fudbaler Liverpula i francuski reprezentativac Ugo Ekitike propustiće zbog povrede predstojeće Svetsko prvenstvo, saopštio je danas engleski klub.

Ekitike se povredio pre dva dana na revanš utakmici četvrtfinala LŠ protiv Pari Sen Žermena (0:2), koja je odigrana na stadionu Enfild. Francuski fudbaler je zbog povrede zamenjen u prvom poluvremenu.

Liverpul je u saopštenju naveo da je posle dodatnih pregleda utvrđeno da je Ekitike doživeo rupturu Ahilove tetive.

- Ekitike će zbog toga biti van terena na preostalim klupskim utakmicama do kraja sezone, a neće moći da igra za Francusku na Svetskom prvenstvu - saopštio je Liverpul.

SP će biti održano od 11. juna do 19. jula u Kanadi, SAD i Meksiku. Francuska će na SP igrati u grupi I sa selekcijama Senegala, Iraka i Norveške.

- Ugo je zadobio tešku povredu protiv PSŽ-a. Težina povrede će ga nažalost sprečiti da završi sezonu sa Liverpulom i da igra na SP. Ugo je jedan od deset mladih igrača koji su u poslednjih nekoliko meseci debitovali za reprezentaciju. Savršeno se integrisao u grupu, bilo na terenu ili van njega. Ova povreda je veliki udarac za njega, ali i za francuski tim. Njegovo razočarenje je veliko. Ugo će se vratiti u svoju vrhunsku formu, uveren sam u to - izjavio je selektor Francuske Didije Dešan u saopštenju koje je objavio Fudbalski savez Francuske (FFF).