Načekao se i dočekao je konačno Dušan Vlahović i navijači Juventusa - gol Srbina posle duže pauze.

Vlahović je na klui počeo meč protiv Verone, u 46. je zamenio Tirama, a u 62. je izveo majstoriju iz slobodnog udarca, za egal Juventusa protiv Verone u tom trenutku.

Vlahović je sa 20 metara, vrlo lukavo, poslao loptu pored "zida", iznenadio golmana gostiju koji je samo pogledom mogao da isprati kako mu lopta ulazi u mrežu.

Ovaj momenat bio je ogromno olakšanje za Dušana koji je poslednji put bio srelac krajem oktobra prošle godine, protiv Udinezea. U međuvremenu se povredio, bio je operisan, polako se vratio treninzima, polako ulazio u ritam mečeva...

Konačno, stigao je i dugo čekani gol i to kakav: