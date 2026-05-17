Proslavljeni argentinski teniser Huan Martín Del Potro doživeo je veliku neprijatnost pošto je njegova kuća u rodnom Tandilu opljačkana, prenose tamošnji mediji.

Kako se navodi, razbojnici su iz doma bivšeg tenisera odneli trofeje, medalje, nakit i brojne dragocenosti, među kojima je bio i venčani prsten koji je pripadao njegovom ocu.

Del Potro je svojevremeno bio jedan od najboljih tenisera sveta. Najveći uspeh je ostvario 2009. godine, kada je osvojio US open pobedom u finalu nad Rodžerom Federerom. U karijeri je osvojio ukupno 22 titule, a penzionisao se 2022. godine.

Imao je velike probleme sa povredama zbog kojih je često dugo bio odstutan sa terena. Uprkos tome, napravio je veliku karijeru na kojoj bi mnogi pozavideli.

Argentinac je osvojio i dve olimpijske medalje - srebro u Riju 2016. godine i bronzu u Londonu četiri godine ranije.

Tokom karijere je zaradio 25.896.046 dolara od turnirskih nagrada.