Renomirani košarkaški agent Miško Ražnatović istakao je u intervjuu za SK Hrvatska da jedino udruživanje Evrolige i projekta NBA Evrope može doneti stvarni iskorak evropskoj košarci, a komentarisao je i učinke večitih u elitnom evropskom takmičenju.

Aktuelna sezona u Evroligi je, kako je istakao Ražnatović, pun pogodak.

-Te nove ekipe – Dubai, Hapoel Tel Aviv i Valensija su doneli novu krv u Evroligu i prilično poremetili ustaljeni način ponašanja, razmišljanja i rangiranja ekipa. Ovo je možda ne najkvalitetnija, ali sigurno najzanimljivija Evroliga ikada - rekao je Ražnatović.

Osvrćući se na srpske timove, agent je naglasio da ulaganja Partizana i Crvene zvezde prate strast i ljubav za košarkom u zemlji.

-Oba tima – Partizan je imao taj nesrećni period u kom se povredio najbolji igrač (Karlik Džons). Bile su turbulencije imajući u vidu da je trener (Željko Obradović) napuštao ekipu i to ih je koštalo boljeg rezultata. Kada se sve konsolidovalo, imaju sjajnu seriju i mislim da je tim veoma dobar. Crvena zvezda je bez dileme takođe odlična i mislim da će jedna pobeda rešiti da li će biti u TOP6 ili će ići u plej-in - objasnio je.

Ražnatović je takođe osvrnuo na potencijalnu saradnju Evrolige i NBA/FIBA.

-Moje mišljenje je da će bez nekog dogovora, bez nekog zajedničkog projekta, to dosta teško ići i to bez obzira na to što NBA zaista ima velike organizacijske, ali i velike finansijske prednosti - rekao je vlasnik agencije "BeoBasket".

On smatra da dolazak Ćus Buena, koji je godinama radio za NBA, može biti ključan.

-Mislim da bi mogao biti most između te dve organizacije i da se ovo takmičenje koje sada postoji, koje je verojatno jedno od najzanimljivijih u bilo kojem ekipnom sportu, popne na jedan viši nivo. Ono što su slabosti takmičenja da se poboljša. Slabosti su prvenstveno u nekom organizacijskom smislu i u tom nekom finansijskom smislu.