Fudbaleri Al Nasra savladali su Al Najmu rezultatom 5:2 u 27. kolu saudijske lige, a meč je obeležio povratak Kristijana Ronalda, koji je posle pauze zbog povrede odmah postigao dva gola.

Gosti su prvi stigli do prednosti u 44. minutu, kada je Al Tulaji iskoristio priliku i doveo Al Najmu u vođstvo. Ipak, domaći su do odlaska na odmor uspeli da preokrenu rezultat. Najpre je Al Hamdan pogodio u nadoknadi prvog poluvremena, a zatim je Sadio Mane doneo potpuni preokret za 2:1.

Početak drugog dela doneo je novo izjednačenje. Felipe Kardoso je pogodio za 2:2 i vratio neizvesnost u meč, ali je potom usledio odgovor domaćina. Ronaldo je u 56. minutu realizovao jedanaesterac i vratio prednost svom timu, da bi u 73. minutu ponovo bio precizan posle centaršuta Bušala sa desne strane za 4:2. Konačan rezultat postavio je Mane svojim drugim golom u nadoknadi vremena.

Portugalskom napadaču su ovo bili 22. i 23. gol u prvenstvu ove sezone. Istovremeno je stigao do ukupno 967 pogodaka u zvaničnim utakmicama tokom karijere, pa mu nedostaju još 33 gola do granice od 1000. Al Nasr je ovom pobedom učvrstio prvo mesto na tabeli sa 70 osvojenih bodova.