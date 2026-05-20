Generalni direktor Fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić dobio je danas novi četvorogodišnji mandat na mestu predsednika Upravnog odbora Sportskog društva Crvena zvezda.

Terzić se članovima Skupštine SD Crvena zvezda zahvalio na ukazanom poverenju i istakao da je pre četiri godine bio svestan da je dobio čast kakva se ne dobija često, ali i odgovornost koja se ne meri samo rezultatima, već i obavezom prema tradiciji, imenu i budućnosti koju nosi Crvena zvezda.

- Predvoditi najveći sportski kolektiv u ovom delu Evrope nije samo pozicija, to je privilegija, ali i dug prema srpskom sportu i svima koji Zvezdu doživljavaju kao nešto više od kluba. Iza nas su četiri godine ispunjene rezultatima na koje možemo da budemo ponosni. Osvajali smo trofeje, beležili uspehe na domaćoj i međunarodnoj sceni, podizali standarde i dokazali da Zvezda ima snagu da traje i da pobeđuje - rekao je Terzić na početku govora.

Dodao je i da za Crvenu zvezdu uspeh nikad nije dovoljan ako nije najveći.

- Naša obaveza nije da budemo među najboljima, već da budemo najbolji. Posebnu težinu i odgovornost nosi činjenica da Sportsko društvo Crvena zvezda nije samo simbol sportskih uspeha, već i rasadnik vrhunskih ljudi, koji dostojno predstavljaju svoju zemlju na najvećim evropskim i svetskim takmičenjima. Kad Zvezdini sportisti izađu na međunarodnu scenu, oni ne nose samo grb kluba, već i boje Srbije, vrednosti našeg sporta i ugled koji smo gradili decenijama - rekao je Terzić.

Podvukao je da obaveza svih u rukovodstvu kluba da sportistima obezbede najbolje uslove i podršku koja će im omogućiti da nastave da pomeraju granice i da budu ponos i Zvezde i Srbije.

- Zato smo u proteklom periodu nastojali da ne gledamo samo današnji rezultat, već i ono što dolazi. Posebnu pažnju moramo i dalje posvetiti obrazovanju i usavršavanju naših trenera, jer upravo od njihovog znanja, posvećenosti i savremenog pristupa zavisi kako će se razvijati naši mladi sportisti. Zvezda je uvek bila rasadnik talenata, ali taj status moramo neprestano da unapređujemo. Rad sa mladima nije samo sportski zadatak - to je strateška obaveza - naveo je Terzić.

Dodao je Terzić zatim i da Crvena zvezda mora da bude i društveno odgovorna.

- Naša uloga ne počinje i ne završava se na terenu. U radu sa najmlađima, treneri imaju posebnu obavezu da, pored sportskog razvoja, oblikuju i njihove ljudske vrednosti da ih usmeravaju, uče disciplini, poštovanju, patriotizmu i zdravim navikama. U vremenima kada društvene mreže i mobilni telefoni često nose i negativne uticaje, naša je dužnost da deci ponudimo prave uzore, da ih odvratimo od loših obrazaca i pomognemo im da izrastu u odgovorne i zdrave ličnosti, dostojne imena koje nosi Crvena Zvezda - dodao je Terzić i posebno se zahvalio nedavno preminulom Aleksandru Boričiću i Vladimiru Cvetkoviću.

- Njihova dela, posvećenost i ljubav prema Zvezdi ostaju trajni putokaz svima nama – put koji ćemo nastaviti da sledimo, dostojni imena i vrednosti koje su ostavili u nasleđe - istakao je Terzić.

Podsetio je okupljene da je na početku mandata jasno rekao da će fudbalski klub biti oslonac svim klubovima u okviru našeg društva.

- Danas mogu sa ponosom da kažem da smo to obećanje ispunili. U protekle četiri godine, više od 2.5 miliona evra usmereno je ka klubovima i samom sportskom društvu, kao direktna podrška njihovom radu, razvoju i stabilnosti. I u narednom periodu trudićemo se da pomažemo, jer Zvezda mora da bude jedinstven sistem u kome svako ima svoje mesto i podršku - rekao je Terzić.

- Svesni smo da je FK Crvena zvezda lokomotiva našeg sportskog društva i nosilac snage, prepoznatljivosti i stabilnosti celog sistema. Upravo zato, u narednom periodu posebno ćemo raditi na jačanju sinergije između fudbalskog kluba, sportskog društva i svih ostalih klubova u okviru društva, jer samo kroz jedinstven nastup, razmenu resursa i zajedničku viziju možemo da podignemo ukupan nivo i obezbedimo da svaki segment Crvene zvezde raste i napreduje u skladu sa veličinom imena koje nosimo - naveo je Terzić.

Na kraju je Terzić predložio novi sastav Upravnog odbora. To su potpredsednici Dijana Vukomanović, Željko Drčelić, Vladan Miketić i Dejan Stamatović, i članovi Svetozar Mijailović, Marko Petrović, Dušan Milosavljević, Ivan Bošnjak, Dragan Kilibarda, Milan Vujko, Nenad Peruničić, Draško Marković, Vladan Kovačević, Goran Đaković, Marko Jevtović, Anđelka Vukmirović Radulović, Svetlana Petronijević, Dragan Popović, Ivanka Kovačević, Bojan Dimić, Milan Baštinac i Darko Milunović.