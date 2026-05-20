Veliko finale igra se na stadionu Bešiktaša.

FRAJBURG - ASTON VILA 0:0

Stadion: Bešiktaš Park

Sudija: Fransoa Leteksje (Francuska)

25. minut - Mirniji period utakmice.

17. minut - Najbolja prilika za Frajburg. Naleteo je na odbijenu loptu iskusni Hefler, ali nije bio dovoljno precizan.

10. minut - Opet Aston Vila preti preko Rodžersa. Dobro je engleski tim otvorio finale.

3. minut - Šansa za Aston Vilu. i to u režiji Morgana Rodžersa. Sjajan udarac Engleza sa dvadesetak metara odbranio je Atubolu.

1.minut - Finale je počelo!

20.00 - U centru pažnje je trener Aston Vile, Unaj Emeri, koji je čak četiri puta osvjao Ligu Evrope.

19.58 - Tim iz Birmingema je regularni deo sezone u Ligi Evrope završio na deobi prvog mesta, uz rame sa Lionom, sa učinkom 7-0-1. U nokaut fazi Emerijev tim je bio više nego ubedljiv. U osmini finala eliminisao je Lil ukupnim rezultatom 3:0, u četvrtfinalu Bolonju zbirno 7:1 i u polufinalu Notingem Forest 4:1.

19.56 - Pošto je ekipa trenera Julijana Šustera (41) zauzela sedmo mesto u ligaškom delu sezone sa učinkom 5-2-1, u nokaut fazi je dominirala. U osmini finala ekipa iz Baden-Virtemberga je eliminisala Genk ukupno 5:2, u četvrtfinalu Seltu zbirno 6:1 i u polufinalu Bragu ukupnim rezultatom 4:3.

19.55 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen finalu Lige Evrope u kojem se sastaju Frajburg i Aston Vila. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Turske.