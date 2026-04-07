Apsolutni derbi se igra na "Santijago Bernabeu", gde će Real Madrid dočekati Bajern, dok će u Lisabonu snage odmeriti Sporting i Arsenal.

Real nije u dobroj formi, što potvrđuje subotnji poraz u La Ligi od Majorke, čime su značajno smanjene šanse za titulu, pošto je Barselona pobedom nad Atletikom stekla sedam poena prednosti.

Sa druge strane, tim iz Minhena igra na izuzetno visokom nivou tokom cele sezone i blagi je favorit u ovom dvomeču.

Ipak, nikako ne treba otpisati Real u Ligi šampiona, a Bavarci to i te kako dobro znaju. Naime, Madriđani su dobili poslednja četiri dvomeča u elitnom takmičenju protiv prvaka Nemačke, pa će tim Vensana Kompanija imati veliki motiv da se revanšira.

Kada je reč o drugom meču, Sporting je i dalje u trci za titulu u Portugalu, ali mu u goste dolazi lider Premijer lige koji ima veliku šansu da posle 22 godine konačno postane šampion Engleske. Međutim, treba imati u vidu nešo slabija izdanja "tobdžija" u poslednja dva meseca, a to je potvrdila šokantna eliminacija od Sautemptona u četvrtfinalu FA kupa.

Na stadion "Žoze Alvalade" vraća se Viktor Đokereš, ovog puta u opremi protivničkog kluba, i sigurno će srdačno biti dočekan.

Obe utakmice počinju u 21 sat, a revanši su na programu 15. aprila u Minhenu i Londonu.

U sredu su na programu preostale dve utakmice u kojima će se sastati Barselona i Atletiko Madrid, odnosno Pari Sen Žermen i Liverpul.