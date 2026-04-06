Luka Dončić ima povredu zadnje lože "drugog stepena" i nakon konsultacija sa lekarima L.A. Lejkersa i sopstvenim medicinskim timom, odlučeno je da ode u Evropu kako bi dobio specijalizovani medicinski tretman.

Očekuje se da Dončić potraži specijalne tretmane u Švajcarskoj i Nemačkoj, dok ćemo videti da li će otići u rodnu Sloveniju, gde nije bio od decembra. Tada je posetio nevenčanu suprugu Anu Mariju Goltes u bolnici posle porođaja, a kada je tražio da vodi stariju ćerkicu u SAD - sve je puklo između njih i bore se za starateljstvo.

S obzirom na to da se radi o "delimičnom pucanju mišićnih vlakana" oporavak traje najkraće od tri do šest nedelja, pa je to i vremenski okvir koji "juri" Luka Dončić kako bi makar u plej-ofu mogao da pomogne svom timu, međutim i da se vrati - pitanje je koliko će moći da pomogne, pošto se ne očekuje da može da igra na sto odsto u ovim trenucima, dok su i sve manji izgledi za njegov tim da u plej-of uđe sa treće pozicije.

Ostaje da se vidi kako će teći oporavak i kada će na teren...