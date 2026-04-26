Timbervulvsi sada vode sa 3:1 u seriji.

Timbervulvsi su nanizali treći trijumf u seriji protiv Denvera, sačuvali su pred svojim navijačima prednost "brejka" stečenu u "Bol areni" i već u utorak će biti u prilici da na istom mestu završe posao i eliminišu Nagetse, brže i lakše nego što je bilo ko očekivao.

Gotovo izvesno se niko ne bi kladio ni da će Nagetse neverovatnom partijom uništiti Ajo Dosunmu koji je sa 43 postignuta poena debelo nadmašio svoj rekord karijere. Pogodio je 13 šuteva iz 17 pokušaja (5/5 za tri poena) i zabeležio drugi najbolji poenterski učinak sa klupe u istoriji NBA plej-ofa.

Dvocifreni su među "vukovima" bili još samo Naz Rid sa 17, Džulijus Rendl sa 15 i Džejden Makdenijels sa 12 poena.

Domaćin je imao čak 12 skokovaviše od rivala i sveo je Nagetse na svega šest ubačenih trojki iz 28 pokušaja. Dvocifren broj promašenih šuteva iz igre imali su i Džamal Mari i Nikola Jokić, mada je Kanađanin stigao da sakupi 30, a Somborac 24 poena.

Srpski centar je uhvatio 15 lopti i samo jedna asistencija delila ga je od tripl-dabl učinka, ali mučio se da pored čvrste odbrane Minesote pronađe pravi napadački ritam. Ako se izuzme osam precizno izvedenih slobodnih bacanja, iz igre je pogodio svega osam šuteva iz 22 pokušaja (0/3 za tri poena).

U narednu rundu plej-ofa proći će tim koji sakupi četiri pobede, a peta utakmica je na programu u utorak od 4.30 po srednjoevropskom vremenu. Domaćin će biti Denver.