Zaboravili ste na Jutu Lerdam? Pa da, nije vreme zimskih sportova, ali tu je zvezda Igara u Milanu i Kortini da s vremena na vreme izađe u javnost. Ovog puta kao - fudbalerka.

Olimpijska šampionka u brzom klizanju, uporedo i vlasnica srebra na ZOI 2026, zamenila je led za zeleni teren. Verenica boksera Džejka Pola je igrala na humanitarnoj utakmici u Los Anđelesu. Njeni „osvetnici“ su pobedili „zeleni tim“ 5:1, a posle igre 5 na 5 slavodobitno je konstatovano da je sakupljeno 15.000 dolara.

Kako zapanjujuća plavuša svuda izaziva pažnju, kao i nedavno gostujući na čuvenom stadionu, nije propustila priliku da izađe u susret oku kamere i pozira pre fudbala na veštačkoj travi. Nije zaboravila ni armiju fanova - 6,5 miliona pratilaca na Instagramu - kojoj je ponudila serijal fotki uz poruku organizatoru:

„Dobra energija. Hvala što ste me pozvali.“

Uz 27-godišnju Holanđanku u El-Eju su pikali influenseri iz celog sveta.

Pol je, podsećanja radi, verio Lerdamovu s proleća 2025. u Portoriku i to pošto su se upoznali na mrežama. Pred oltar će, najavljivali su zimus, naredne godine. I to uprkos zlim jezicima iz Holandije koji su govorili da od venčanja neće biti ništa.

„Video sam da holandski mediji lažu o mojoj verenici i meni. Mnogo lažnih informacija se širi o Juti poslednjih godina. To mora da prestane“, napisao je nekadašnji jutjuber, koji se kao bokser diči pobedom nad Gvozdenim Majkom.