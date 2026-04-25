Vaterpolisti Radničkog pobedili su Marsej rezultatom 17:14 u prvoj utakmici polufinala Kupa Evrope.

Kragujevčani su u sjajnoj atmosferi na svom terenu stekli tri gola prednosti pred revanš u Francuskoj.

Najefikasniji u timu Uroša Stevanovića bio je Strahinja Rašović sa četiri gola, dok su Boris Vapenski i Angelos Vlahopulos postigli po tri.

Revanš je na programu 9. maja, u Marseju, a pre toga, Kragujevčane očekuje i polufinalna serija domaćeg prvenstva sa Crvenom zvezdom.

Prva utakmica je na programu u sredu od 18:30 u Kragujevcu.