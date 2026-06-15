Portugalski arbitar Žoao Pineiro biće glavni sudija na utakmici između Švajcarske i Bosne i Hercegovine u drugom kolu grupe B na Svetskom prvenstvu, saopštila je danas Međunarodna fudbalska federacija (FIFA).

Meč između Švajcarske i BiH igraće se u četvrtak od 21 sat u Los Anđelesu.

Čileanac Kristijan Garaj biće glavni sudija utakmice između Kanade i Katara u drugom kolu grupe B.

Duel Kanade i Katara igraće se u ponoć između četvrtka i petka u Vankuveru.

Sve četiri reprezentacija u grupi imaju po bod posle prvog kola.

Amerikanka Tori Penso određena je da sudi utakmicu između Češke i Južne Afrike u drugom kolu grupe A.

Meč između Češke i Južne Afrike igraće se u četvrtak od 18 časova u Atlanti.

Urugvajac Gustavo Tehera deliće pravdu u utakmici između Meksika i Južne Koreje u drugom kolu grupe A.

Duel Meksika i Južne Koreje igraće se u petak od tri sata posle ponoći u Gvadalahari.

Meksiko i Južna Koreja imaju po tri boda u grupi A, dok su Češka i Južna Afrika bez bodova.