Međunarodni centar za sportske studije (CIES) objavio je najnoviji presek tržišnih vrednosti fudbalera. Reč je o igračima iz Srbije i Hrvatske, a u samom vrhu nije bilo većih promena.

Prvi je i dalje Vasilije Kostov, mladi vezista Crvene zvezde. Ipak, ono što je novost jeste da je supertalentovanom fudbaleru crveno-belih dodatno porasla cena - sa 21,9 na čak 23,32 miliona evra. Time je Kostov zabeležio rast od 1,42 miliona, ali nije jedini sa značajnim skokom.

Napredovao je i Dinamov Dion Beljo, koji sada vredi 16,1 milion evra, odnosno 1,8 miliona više nego krajem marta.

Kada je reč o samom poretku na vrhu liste, tu nije bilo promena. Iza Kostova i Belja nalazi se još samo jedan igrač sa dvocifrenom vrednošću - Serđi Domingez, takođe iz Dinama, procenjen na 10,48 miliona evra. Odmah iza njega je Zvezdin Daglas Ovusu i njegova cena iznosi 8,34 miliona evra.

Ipak, bivši fudbaler Radnika je zabeležio blagi pad pošto mu je vrednost sa 8,6 miliona nešto smanjena. To nije iskoristio Nikola Simić iz Partizana, kome je cena pala još više, pa sada iznosi 7,65 miliona evra.

Iza njega su klupski saigrači Andrej Kostić (7,44 miliona) i Ognjen Ugrešić (7,29 miliona), dok osmu poziciju drži Vasilije Novičić iz IMT-a sa 6,83 miliona evra. Kostićeva cena je pre mesec dana bila 6,8 miliona, ali je porasla zbog njegovog transfera u Milan.

Najveća promena u Top 10 stiže na samom kraju liste. Novo ime među najvrednijima je Vanja Dragojević (6,41 milion), koji je uspeo da preskoči Matea Pereza iz Dinama (5,92 miliona), ali i Milana Roganovića, koji je ispao iz odabranog društva.