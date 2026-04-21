Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas pred utakmicu drugog kola plej-ofa Superlige Srbije da njegovu ekipu očekuje težak posao protiv Vojvodine i dodao da klub iz Novog Sada ima kvalitetan igrački kadar.

Fudbaleri Partizana gostovaće sutra od 17 časova Vojvodini na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu.

- Započeli smo najtežu nedelju u prvenstvu u kojoj se sastajemo sa najbolje plasiranim ekipama iz Superlige. Prvu utakmicu protiv Železničara smo prošli uspešno, osvojili tri boda protiv dobrog tima i sada nam slede dve još teže utakmice. Prvo Vojvodina u sutra pa večiti derbi u nedelju. Razmišljamo samo o Vojvodini, to će veoma težak meč, zato što gostujemo jako dobroj ekipi, veliki je ulog - rekao je Blagojević na konferenciji za novinare.

On je naveo da je najveći kvalitet Vojvodine odlična ofanzivna tranzicija.

- Svesni smo težine posla, kvaliteta igračkog kadra Vojvodine. Moramo da pokažemo da smo spremni za ravnopravnu borbu i da se potrudimo da pokažemo da neće biti nikome lako sa nama i da ćemo se upustiti u ravnopravnu borbu i da se nametnemo. Njihova najveća prednost je individualan kvalitet. Gladni su pobeda i zbog toga su opasni - izjavio je Blagojević.

Partizan je 8. marta poražen u Novom Sadu od Vojvodine rezultatom 3:0, a Blagojević je naveo da je gledao tu utakmicu, iako tada nije bio na klupi crno-belih.

Pre nekih mesec i po dana, bilo je neprijatno iskustvo za sve u Partizanu. Pobeda Vojvodine je bila zaslužena, ali rezultat možda nije oslikavao pravi odnos snaga na terenu. Ta dva penala na kraju pojačala su neprijatnost i visok poraz. Veliki motiv imaju obe ekipe, Vojvodina je posle te pobede dobila dodatno samopouzdanje i ambiciju, smatraju da im drugo mesto pripada, možda i s pravom, s obzirom na jačinu sastava koji imaju i širinu rostera", izjavio je trener Partizana.

Blagojević je dodao da Vojvodina pored Crvene zvezde ima najstabilniji i najveći budžet u prvenstvu.

- Sve to mora biti potvrđeno na terenu. Mi ćemo se potruditi da odbranimo svoje ambicije, želje i motive zadovoljimo, a one su uvek visoke bez obzira u kakvoj se situaciji nalazimo. Spremni smo. Psihološka priprema ima značaj, ona se ne svodi samo na sastanke, nego i na dugoročni proces koji pokušavamo da sprovodimo u ekipi - poručio je Blagojević.

Trener Partizana je rekao da neće moći da računa na Nikolu Simića, koji je se povredio u prošlom kolu protiv Železničara.

- Požalio se na utakmici protiv Železničara na povredu primicača, nije ništa ozbiljno, ali ne želimo da rizikujemo. Demba Sek se vraća posle kartona, ostali su zdravi sem Stefana Petrovića, koji nije dovoljno spreman posle povrede koju je doživeo - izjavio je Blagojević.

Partizan se nalazi na drugom mestu na tabeli Superlige sa 64 boda, dok je Vojvodina na trećoj poziciji sa 62.