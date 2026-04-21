Trener Crvene zvezde, Dejan Stanković, ima zanimljiv ritual posle svakog pogotka crveno-belih.

Naime, posle svakog gola, poljubi tetovažu na desnoj šaci i prekrsti se. A to radi, takođe i po izlasku na teren pred svaku utakmicu.

U nastavku možete videti kako je Stanković proslavio prvi gol Crvene zvezde na meču sa Vojvodinom (4:1).

Na desnoj ruci Dejana Stankovića nalazi se tetovaža imena supruge Anite sa kojom je nedavno i dobio drugu ćerku.

Zvezda sledeći meč igra protiv Železničara u sredu od 19 sati i biće u prilici da možda i matematički obezbedi deveti trofej u nizu.