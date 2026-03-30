U ponedeljak od 18 časova je u OAKA Areni počeo derbi Grčke između Panatinaikosa i Olimpijakosa i završen je ubedljivom pobedom gostiju u crveno-belim dresovima.

Olimpijakos je pobedio Panatinaikos rezultatom 101:94.

Svoje viđenje je dao i Ergin Ataman, trener Panatinaikosa, koji je bio ljut na sudije poput vlasnika PAO Dimitrisa Janakopulosa.

-Ovo je bilo pozorište, a ne košarkaška utakmica. Danas ne možemo da pričamo o košarci. Želeo bih da vas pitam - mogu li Dorsi i Vokap da igraju zajedno za reprezentaciju u isto vreme? Mogu li? Ne mogu, jer su obojica naturalizovani igrači. Ali ovde u ligi mogu da igraju tako. Mislim da se to ne dešava u drugim zemljama. Vezenkov igra za reprezentaciju Bugarske. Trojica takvih, plus šest stranaca, plus tri sudije... Za nas je jako teško da pobedimo - rekao je Ataman.

Osvrnuo se i na sudijski kriterijum i razgovor sa jednim od sudija:

-Bilo je i pomalo komično, jer kada sam u prvom poluvremenu pitao jednog sudiju zašto nije svirao očigledan faul, a drugi jeste, odgovorio mi je: ‘Treneru, ovo mi je prvi grčki derbi.’ Rekao sam mu: ‘Odlično si počeo, bićeš na svim narednim derbijima ako ovako nastaviš'. Ponosan sam na svoje igrače jer su se borili u drugom poluvremenu… Ova utakmica ne menja ništa u našem životu niti u poretku na tabeli. Pokušali smo, ali nam nisu dozvolili. Rekao sam igračima u svlačionici – nije me briga. Najvažnije su naredne tri gostujuće utakmice u Evroligi.

Potom se oglasio i Jorgos Barcokas, trener Olimpijakosa.

-Ništa više od jednog klasičnog meča Olimpijakos - Panatinaikos koji smo pobedili. Obe ekipe su imale izostanke i slabosti. Situacija se promenila zbog odsustva Nana i Dorsiija u drugom poluvremenu. Furnjieov problem stvorio je komplikacije za naše bekove i morali smo da igramo u visokim formacijama, ali smo postigli preko 100 poena i da se nismo opustili na kraju, pobedili bismo sa 20 poena.

"Otrovne strelice" se tu nisu zaustavile.

-Razumem da Panatinaikos nije imao veliku motivaciju jer igraju veoma važan meč, baš kao što i mi igramo važan meč u Evroligi. Bio je to proceduralni meč, koji ima poseban format, kao što je uvek Olimpijakos - Panatinaikos. Moramo da pobedimo, kraj je sezone, postoji fizički i mentalni umor, ali nema opravdanja za bilo šta jer je u ovom trenutku u sezoni mnogo toga na kocki.

Utakmicu je obeležila velika tuča Kendrika Nana i Tajlera Dorsija, koji su isključeni, a Matijas Lesor je zaradio nesportski faul.

PAO je igrao bez šestorice igrača i to Janakopulos nije propustio da spomene i dodao da su sudije mogle da obuku i dres Olimpijakosa jer su čitav meč sudili u njihovu korist.

Jorgos Barcokas, s druge strane, govori da bi razlika prešla 20 poena da se ekipa nije opustila.