Košarkaši Partizana pobedili su Bosnu u okviru 5. kola Top 8 faze ABA lige u beogradskoj Areni rezultatom 82:66 (12:17, 29:18, 20:14, 21:17) i 19. pobedom preskočili Dubai, koji sada ima trijumf manje.

Bosna je doživela 12. poraz, a sa devet pobeda deli sedmo mesto sa Igokeom.

Partizan je tako zabeležio trijumf pred predstojeći večiti derbi u Evroligi. Crno-beli u četvrtak od 20 časova gostuju Crvenoj zvezdi u 35. kolu ovog takmičenja.

Posle tog meča, četa Đoana Penjaroje putuje u Podgoricu gde gostuje Budućnosti u 6. kolu Top 8 faze ABA lige.

S obzirom da ima lošiji međusobni skor sa ekipom Dubaija, Partizan mora da ostvari pobedu više kako bi bio prvi na kraju Top 8 faze. Do kraja, crno-beli gostuju Budućnosti i Cedeviti, a u poslednjem kolu dočekuju Crvenu zvezdu.

U pobedničkom timu Šejk Milton je postigao 15 poena, a Bruno Fernando 13 poena.

Đoan Penjaroja je uspeo da odmori igrače pred večiti derbi. Najviše na terenu je proveo Milton - 25 minuta.

Navijači Partizana ipak imaju brigu pred naredni meč. Toni Džekiri se pojavio u timu posle povrede, ali nije ulazio u igru, pa je pitanje da li će moći u četvrtak na parket, ili će Partizan sa samo jednim pravim centrom pokušati da parira Zvezdi.