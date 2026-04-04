Iva Jović je završila takmičenje na turniru u Čarlstonu. Američka teniserka srpskog porekla je u polufinalu izgubila od Džesike Pegule sa 2:1, po setovima 6:4, 5:7, 6:3.

Pružila je sjajan otpor petoj teniserki sveta, ali je na kraju izgubila posle dva sata i 36 minuta igre.

Imala je Iva vođstvo od 3:0 u prvom setu, ali ga je ispustila i Pegula je osvojila šest od narednih sedam gemova. Drugi set je bio izuzetno uzbudljiv i na kraju ga je Jovićeva rešila u svoju korist posle velike borbe.

Borba je viđena i u trećem setu, opet je Jović napravila uvodni brejk, ali je u petom i devetom gemu poklekla i na kraju izgubila.

Pegula će u finalu igrati sa boljom iz meča u kom se sastaju Medison Kiz i Julija Starodubceva.