Bivši britanski teniser Endi Marej veruje da Novak Đoković može da osvoji 25. grend slem.

Marej, koji je bivši Đokovićev trener, smatra da srpski teniser može do trofeja na najvećim turnirama.

Novak je poslednju 24. grend slem titulu osvojio u septembru 2023. goodine, kada je bio najbolji na US openu.

-Ja mislim da je on sposoban za to. Prošle godine je igrao polufinala na sva četiri gren slema, a na tri od njih je doživeo povrede. U Australiji je u 2025. savladao Alkarasa a zimus Sinera tako da je jasno da i dalje ima potencijal da to uradi - istakao je Marej za Skaj sport.

"-Problem u njegovim godinama je kako naći odgovarajući balans u broju mečeva. Ako igrate previše, rizikujete povredu, ali i opasnost da na gren slem dođete premoreni. Ako igrate premalo, vaše telo neće biti spremno za velike napore, a ni vaša igra neće biti na nivou koji je potreban da bi se dobilo sedam napornih mečeva u dve nedelje. A to je fizički veoma teško - dodao je Marej.

-S druge strane, Nole je zimus došao do finala u Melburnu iako ne samo da nije odigrao nijedan pripremni turnir nego nije bio na terenu više od dva meseca, još od novembarskog trijumfa u Atini. Drugim rečima, kada je najbolji teniser svih vremena u pitanju, nema prepreke koju ne može da preskoči - poručio je Marej.