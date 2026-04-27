Mejv Makgan uživa u predstavama izabranika njenog srca i glasno razmišlja na društvenim mrežama

Na stadionu „Francuska“, tokom prestižnog ragbi turnira 6 nacija sve oči bile su uprte u Mejv Makgan (28). Atraktivna plavuša je muza kapitena Irske Kelana Dorisa (28) i nije puno žalila što je njen dragi osvojio drugo mesto, iza šampiona Francuske.

Zapanjujuća Kelanova partnerka postala je zvanična amajlija kapitena „zelenih“. Već je osvojila srca navijača viralnim poljupcem posle pobede nad Australijom prošlog novembra.

Na društvenim mrežama često javno razmišlja:

- Stvar je u tome da integrišeš prethodno prognane delova sebe.

Ili:

- Oslonite na regenerativnu i refleksivnu energiju koju nam ovo doba godine daruje.

Zaključila je:

- Ovde se pojavljujem samo da podelim spokoj duše dok uživam u svetoj tišini lične sfere. O, kako uživam u slatkoći tišine.