Loren Frajer (27), dugogodišnja partnerka Deklana Rajsa (27), jedne od najvećih zvezda Arsenala, često je bila meta trolova na društvenim mrežama zbog izgleda, pogotovo na Iksu i Tiktoku.

Slučaj je prerastao u mučnu sagu koja je internet uvrede preselila i na fudbalske tribine, pokrenuvši lavinu reakcija i otvorivši bolno pitanje nerealnih standarda lepote koji se nameću ženama u svetu sporta.

Zluradi komentari bili su upućeni Loren i Deklanu, a ništa se nije promenilo ni u novije vreme pošto je Loren i dalje na udaru hejtera i zli i neumesni komentari samo se ređaju.

Rajsa pitaju „kako može da bude s njom tako debelom kad je top igrač, ima niske standarde, a puno novca i na meti je lepših žena“, a sugerisali su mu da „može da bude sa boljom“.

Sramni komentari prisutni su konstantno i na temu njihove veze. Za Loren tvrde da ne izgleda kao tipična WAGS-ica (supruge i devojke fudbalera), nije mršava i nije se podvrgavala plastičnim operacijama, a maltretiranje na društvenim mrežama počelo je još 2023. Situacija je u jednom trenutku potpuno izmakla kontroli, pa je Deklan stao u odbranu izabranice na konferenciji za medije.

- Ona je žena koju volim najviše na svetu, ona je moj izbor, s njom imam porodicu i ona će zauvek ostati moja supruga - rekao je tada reprezentativac Gordog Albiona.

Rajs je veran ljubavi iz detinjstva. Podržao ju je javno, a istakao je da mu je ona ljubav još iz mladosti i da mu puno znači. Uz njega su stale i brojne javne ličnosti, ali i običan svet, i svi su osudili uvrede i ponašanje internet hejtera.

Ona je oduvek bila njegova najveća podrška, sa tribina, a i privatno, daleko od želje da i postane zvezda.

Loren se 2023. zbog napada povukla s društvenih mreža obrisavši sve objave, a 2022. dobili su sina Džuda. Srećnu vest fudbaler je objavio na suptilan način, tetovažom na ruci s dečakovim imenom, datumom rođenja i horoskopskim znakom.

Pre dva meseca navijači Totenhema provocirali su i Dekana i Loren, što je pokrenulo raspravu o potrebi za sankcijama protiv takvog ponašanja na društvenim mrežama.

Gnusan potez s mobilnim telefonom usmeren prema zvezdi Arsenala izazvao je talas ogorčenja, a među onima koji su najglasnije reagovali bio je i poznati navijač „tobdžija“ Pirs Morgan.

Tokom ubedljive pobede (4:1) Arsenala nad Totenhemom u severnolondonskom derbiju na stadionu Totenhem, domaći navijač snimljen je kako na svom mobilnom telefonu pokazuje fotografiju Rajsove supruge, dok se vezista spremao da izvede korner.

Taj baš neprijatan momenat, koji je zabeležen kamerama i brzo se proširio na društvenim mrežama, mnogi su navijači s obe strane bez obzira na veliko rivalstvo opisali kao „odvratan i jadan potez“.

Snimak koji je emitovao beIN Sports kasnije je pokazalo kako Rajs objašnjava saigraču Saki i pomoćnom treneru Albertu Stojvenbergu da ga je navijač provocirao fotografijom njegove supruge.

Prema objavi „DailyAFC“ na platformi Iks, činilo se da je Rajs rekao:

- Kad sam otišao da izvedem korner, pokazivali su sliku, pa sam se naravno naljutio.

Sakina reakcija se odmah promenila, od smeha do vidljivog šoka, pošto je čuo šta se dogodilo.

Dah svežeg vazduha

Loren su podršku pružile supruge fudbalera poput Kejt Kejn ili Megan Pikford, ističući da je ona „jedna od najdražih osoba koje možete da upoznate“ i da predstavlja „dah svežeg vazduha“ u svetu u kome mnoge partnerke sportista traže slavu i bogatstvo.

Podrška iz Španije

Španski novinar Fernando Gabaro iz katalonskog „Mundo deportiva“ pisao je o ovom slučaju i zaključio:

- Kad je dosta, onda je dosta! Fudbalski stadioni ne bi smeli da budu mesta na kojima se zlostavljanje, ponižavanje i lične uvrede smatraju delom spektakla. Ipak, za Deklana Rajsa takvi su trenuci previše učestali pošto je više puta bio izložen javnim napadima koji nisu bili usmereni na njegove igre, nego na izgled supruge.