Dvostruka Ol-star igračica Ejndžel Ris je uspela da isposluje trejd iz Čikago Skaja i pređe u Atlanta Drim. I tako, eto, u skladu s nadimkom kluba iz grada koka-kole, ispuni san vlasniku tri konferencijske titule.

U Atlanti nikako nisu uspevali da proslave osvajanje WNBA, ali posle najvećeg uspeha u vansezoni - dolazak 23-godišnje superzvezde to uistinu jeste - sad mogu da pucaju na tron najjače ženske košarkaške lige.

Pored Risove, koja ima jednu medalju sa SAD (srebro na Kupu Amerike 2023), stigle su i Džordin Kanada, Ališa Grej, Rajn Hauard, Naz Hilmon i Briona Džouns, što Drim čini kandidatom za šampionski naslov.

Ejndžel je u svoje prve dve sezone u dresu Skaja bila najbolji skakač lige (12,9 u proseku), ali to 191 centimetar visoku devojku iz Merilenda nije zadovoljavalo. Posebno ne skroman skor 23-61 i izostanak plasmana u plej-of.

A kakvu je euforiju stvorila među navijačima NCAA šampionka iz 2023, pokazuje podatak o prodaji opreme.

- U prva četiri sata posle objave da je stigla, prodali smo upola više dresova nego tokom cele 2025. godine - otkrila je Morgan Šo Parker, predsednica franšize i direktorka tima.

U Atlanti planiraju da utakmice igraju u „Stejt farm areni“ kapaciteta 17.000 mesta.

- Imam dobar osećaj da ćemo rasprodati svaku utakmicu - dodala je Parker.

Atlanta je zauzvrat dala Čikagu dva izbora u prvoj rundi drafta 2027. i 2028, ali je dobila najjačeg aduta za titulu. I anđela, zar ne?

Njena početnička zarada u Čikago Skaju od 73.000 dolara, veli, nije bila dovoljna za stanarinu!

- WNBA plata ne plaća moje račune. To nije dovoljno ni za ratu za automobil, ne bih mogla ni da živim od toga. To mi omogućuju ugovori van košarke - kaže tamnoputa lepojka, koja, kažu, od sponzora zarađuje oko 10 miliona dolara godišnje.

Ejndžel Ris, osim na parketu, blista u svetu mode. Jesenas je postala prva profesionalna sportistkinja koja je učestvovala na reviji „Viktorija sikreta“. Potom je pozirala za naslovnice „Sport ilustrejteda“, magazina „Vog“, „El“... Potpisala je unosne ugovore s poznatim brendovima.

- Volim modeling, ali nisam spremna da to radim puno radno vreme. Moja prva ljubav je košarka - rekla je krilna igračica koja je na draftu 2024. izabrana kao sedmi pik.

Košarkašica imena (po naški) Anđela je nedavno prošetala čuvenom Petom avenijom u Njujorku kao model „Viktorija sikreta“. Pozirala je u crno-belom kariranom setu s frizurom u stilu zvezde animiranog filma Beti Bup.

Ris je često na meti (neopravdanih) kritika zbog izazovnih fotografijama na mrežama.

- Nikad se neću stideti što izgledam ovako, jer sam naporno radila za ovo telo. Biti se*si je nešto što volim i što uvek prihvatam - rekla je devojka koja ima 5,2 miliona pratilaca na mrežama.