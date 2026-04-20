Navijači Crvene zvezde dobro pamte El Fardu Bena. On je jedan od retkih stranaca koji se dugo zadržao na "Marakani" gde je ostavio dubok trag.

U crveno-belom dresu je odigrao 196 utakmica, postigao 85 golova i podelio 47 asistencija. Osvojio je šest titula, kao i dva trofeja Kupa Srbije.

Sada je gostovao u podkastu "Iz keca, mićo", gde je govorio o tome kako se pronašao u Srbiji, spomenuo je ćevape, a dotakao se saradnje sa Vladanom Milojevićem, kao i čuvene noći u Salcburgu.

- Jedem kupus, i šta još... ćevapi sigurno. To je normalno. Srbija bez ćevapa nije Srbija. Volim srpsku hranu - rekao je Ben.

Meč koji mu je obeležio karijeru je onaj u Salcburgu, kada je Zvezda po prvi put u novijoj istoriji zaigrala u Ligi šampiona.

- Sada kad pogledam - da. Atmosfera, prvi put posle 20 godina i više Zvezda je igrala Ligu šampiona. Bila je to mnogo velika stvar za Zvezdu. Ta utakmica je kada je sve počelo. Morate da doživite, ne znam da opišem. Kao da smo igrali kod kuće. Prvi put kad sam potpisao, idemo u pres i jedan novinar je pitao zašto sam došao. Ja sam rekao "zato što želim da igra u Ligi šampiona". U Olimpijakosu sam igrao. Zvezda nije igrala 20 godina, gledao me je i rekao da to nije normalna stvar. Posle utakmice je novinar došao i pitao da li se sećam šta sam rekao "brate, ja znam". Verovao sam u to.

Imao je samo reči hvale za Vladana Milojevića.

- Miloje kao da mi je drugi otac. Dao mi je sve. Kao igraču, ali i kao čoveku, što je najvažnije. Ne mogu mu se dovoljno zahvaliti... Imali smo takvu konekciju, nisam rekao nikome. Kada smo bili zajedno u Grčkoj, nakon što je saznao da idem u Olimpijakos - rekao je "Samo Bena mogu da vodim svuda". Od tog momenta, dotakao mi je takvim rečima srce i emocije. Dada, čujemo se.