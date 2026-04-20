Nakon pobede nad Crvenom zvezdom (81:74) Dvejn Vašington govorio je o svojoj budućnosti u Partizanu.

Ameikanac je istakao kakav je plan.

- Ovo mi je prvi put da ulazim u situaciju slobodnog igrača u Evropi. Ipak, trenutno sam fokusiran isključivo na takmičenje i na ono što je pred nama. Imamo priliku da osvojimo još dva trofeja, domaće prvenstvo i ABA ligu i to je ono što nas motiviše. Daću sve od sebe da doprinesem timu, a o budućnosti ću razmišljati kasnije.

Može li se reći da ćeš odluku doneti po završetku sezone?

- Ne mogu sada da dam konkretan odgovor na to pitanje, ali verovatno će tako biti - istakao je Vašington.