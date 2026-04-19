Vaterpolisti Radničkog osvojili su Regionalnu Premijer ligu, pošto su večeras u finalu završnog turnira u Kragujevcu pobedili Primorac rezultatom 17:11 (2:4, 7:3, 5:0, 3:4).

Najefikasniji u ekipi Radničkog bio je Nikola Jakšić sa četiri gola, dok je Strahinja Rašović zabeležio tri.

U timu Primorca najbolji je bio Marko Mršić sa četiri pogotka.

Treće mesto osvojio je Jadran iz Herceg Novog, koji je ranije danas posle boljeg izvođenja peteraca savladao Šabac ukupnim rezultatom 16:15 (11:11).

Vaterpolisti Radničkog osvojili su ukupno treću, a drugu uzastopnu titulu šampiona u regionalnom takmičenju.

Za najboljeg igrača Finalnog turnira proglašen je bek Radničkog, Nikola Jakšić.

Najbolji golman sezone je Darko Đurović iz Šapca, dok je za najboljeg igrača izabran Strahinja Gojković iz Jadrana. Najbolji strelac regionalnog takmičenja je Marko Mršić iz Primorca sa 44 postignuta gola.