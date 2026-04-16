Jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Argentinac Lionel Mesi je odlučio da kupio fudbalski klub! On je kupio svih 100 odsto deonica ekipe Kornelja, koja se nalazi u Kataloniji, dok je stadion svega osam kilometara od Kamp Noua.

Kornelja se trenutno takmiči u Tercera RFEF, što je peta liga u Španiji, no, sigurno je da će klub krenuti i ka gore sa Mesijem na njihovom čelu.

Inače, Kornelja je osnovana 1951. godine i jedan je od najtradicionalnijih u katalonskom i španskom fudbalu. Nekoliko igrača je prošlo kroz njihove redove, a neki od njih su David Raja, Đordi Alba, pa i Žerar Martin, ali i Keita Balde.

Oglasila se i Kornelja koja je potvrdila sve.

- Kornelja objavljuje da je argentinski fudbaler i osmostruki osvajač Zlatne lopte, Leo Mesi, formalizovao kupovinu kluba i postao novi vlasnik ove institucije iz Baš Ljobregata. Ovaj potez dodatno učvršćuje Mesijeve bliske veze sa Barselonom i njegovu posvećenost razvoju sporta i lokalnih talenata u Kataloniji - vezu koja je nastala tokom njegovih godina u FK Barselona i koja traje do danas.