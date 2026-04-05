Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jedan sjajan meč. On je u pobedi Denvera protiv San Antonia (136:134), postigao 40 poena, a uz to dodao 13 asistencija i osam skokova.

Posle meča trener Denvera Dejvid Adelman govorio je o MVP trci.

- Kao neko ko je bio asistent u Denveru šest godina pre nego što je preuzeo posao prvog trenera, mogu slobodno Nikola Jokić je najbolji igrač na planeti sve to vreme. Njegova efikasnost na parketu ove sezone je neverovatna. Jasno mi je da mora da postoji više priča i da drugi ljudi treba da osvoje (MVP) nagradu. Sve je to kul, Vembanjamina pojava je tako jedinstvena i mnogo znači igri, Šej takođe... Vraćaju mentalitet stare škole, iz devedesetih, pomešan sa težnjom ka šutu za tri, što je karakteristika nove generacije - rekao je Adelman.