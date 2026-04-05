Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jedan sjajan meč. On je u pobedi Denvera protiv San Antonia (136:134), postigao 40 poena, a uz to dodao 13 asistencija i osam skokova.
Posle meča trener Denvera Dejvid Adelman govorio je o MVP trci.
- Kao neko ko je bio asistent u Denveru šest godina pre nego što je preuzeo posao prvog trenera, mogu slobodno Nikola Jokić je najbolji igrač na planeti sve to vreme. Njegova efikasnost na parketu ove sezone je neverovatna. Jasno mi je da mora da postoji više priča i da drugi ljudi treba da osvoje (MVP) nagradu. Sve je to kul, Vembanjamina pojava je tako jedinstvena i mnogo znači igri, Šej takođe... Vraćaju mentalitet stare škole, iz devedesetih, pomešan sa težnjom ka šutu za tri, što je karakteristika nove generacije - rekao je Adelman.
Jokić prosečno ove sezone beleži 27,7 poena, 13 skokova i 10,8 asistencija.
- Svi ovi momci su sjajni za NBA i košarku, ali ljudi ne bi trebalo da preskoče Nikolu Jokića zato što je već osvojio tri MVP titule. To je razočaravajuće za mene. Mogao bih sada da vam pročitam statistiku, pa mi vi (novinari) recite šta mislite o tome. Vrlo su dobre brojke, istorijske. I zato bi Jokić trebalo svaki put trebalo da bude u najužem krugu za MVP priznanje, ne da ja ovde iznosim njegov slučaj i svađam se javno.. - iskren je Adelman.
Treneru Nagetsa nije jasno zašto su favoriti za MVP nagradu Šej Gildžus Aleksander i pomenuti Vembanjama.
- Svako ko iole prati košarku, shvata šta se ovde događa i da Jokić mora da bude u najužem krugu i među favoritima da uzme MVP titulu. Tako lično vidim stvari, verovatno je pristrasno jer ga gledam svaki dan. Ali, isto tako vidim kako beleži 40-20-15 ili 36-18-16... Sve su to zvučni statistički podaci i zato treba da bude u priči za MVP priznanje - zaključio je Adelman.
