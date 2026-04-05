Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jedan sjajan meč. On je u pobedi Denvera protiv San Antonia (136:134), postigao 40 poena, a uz to dodao 13 asistencija i osam skokova.

Odlučujući pogodak postigao je preko zvezde Sparsa Viktora Vembanjame. Na konferenciji za medije, novinare je zaninalo kako je to uspeo.

- Samo sam gledao da izbacim šut i uživam u pokretu. Nadao sam se da ću uživati u trenutku i nadao sam se da će ući - rekao je Jokić.

Prisetio se Nikola da je Francuz ranije znao da zaustavi njegov šut.

- Ako se sećate, pre dve godine ili kad već, zapravo je Vembanjama blokirao isti takav šut protiv mene. Mislim da je situacija bila slična, i ja sam ga tad nekako bacio loptu bez veze i izgubili smo utakmicu. Tako da mislim da nije bilo ništa drugačije - možda sam samo stvorio malo više prostora, ko zna - rekao je Jokić koji je kao i uvek bio skroman.