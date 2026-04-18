Kavalirsi su slavili rezultatom 126:113, a Darko Rajaković će uprkos porazu ovaj meč pamtiti do kraja života.

Srpski trener je postao prvi van granica SAD koji je vodio neku ekipu u plejofu u istoriji NBA lige. Ipak, na njegovu žalost, to nije uspeo da obeleži pobedom.

Velika borba je viđena u prvom poluvremenu, a onda je u trećoj četvrtini usledio raspad Toronta. Nisu mogli Reptorsi do preokreta u poslednjem kvartalu i Klivlend je poveo u seriji.

Najefikasniji igrač utakmice bio je Donovan Mičel sa 32 poena, dok je sa druge strane Ar Džej Beret imao 24 poena.