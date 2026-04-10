Kada je Janik Siner pobedio Feliksa Ože-Alijasima u četvrtfinalu mastersa u Monte Karlu, postalo je jasno da će Novak Đoković ostati četvrti na ATP listi.

Đoković će 20. aprila 2026. godine započeti svoju 860. nedelju kao jedan od prvih pet tenisera na ATP listi, a to će ujedno biti i obaranje rekorda koji je do sada držao Rodžer Federer. Slavni Švajcarac je tokom bogate karijere čak 859 nedelja proveo u svetskom vrhu i po tome je bio najbolji.

Nakon što Novak Đoković nadmaši Rodžera Federera po broju nedelja na prvih pet pozicija, a taj bi rekord mogao i dodatno da "podeblja" u narednim mesecima, legendarnom švajcarskom igraču ostaće samo još jedan rekord u ovoj grupi. Rodžer Federer je za sada rekorder po broju nedelja provedenih među prvih 10 tenisera planete.

Rodžer Federer je 968 nedelja na ATP listi među deset najboljih tenisera, a Novak Đoković je u tom parametru trenutno drugi, sa 937 nedelja i prilikom da uvećava svoj rezultat.