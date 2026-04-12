Obojica su ušli žestoko u borbu, Želva je zadao jedan jak udarac u glavu Džakiću, koji je posle toga shvatio da mora da promeni taktiku i da ne može da bude u "stojci" sa protivnikom.

Usledio je jedan žestok udarac Džakića, koji je Želvu bacio u nokdaun, a nakon toga je srpski borac odmah krenuo u borbu u parteru.

Tu je uspeo jednim zahvatom da uhvati nezgodno ruku Kosednara, a je u jednom momentu bilo na ivici da mu polomi ruku ili da mu je iščupa iz ramena.

Mnogi su pomislili da je to i uradio kada je sudija prekinuo borbu i posle jednog krika slovenačkog borca.

Ipak, na ponovljenom snimku se videlo da je Kosednar "tapkao".

Posle borbe, Džakić je odmah kleknuo pred rivala i rekao da ga voli i da je on ratnik.