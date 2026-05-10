Završeno je peto kolo plej-ofa Superlige Srbije.

Najveće iznenađenje predstavlja pobeda Novog Pazara nad Crvenom zvezdom na "Marakani" rezultatom 2:1, dok je Partizan u Humskoj odigrao 1:1 sa OFK Beogradom. Dakle, oba "večita" rivala su kiksnula u ovoj rundi.

Crveno-beli su odavno osigurali devetu uzastopnu šampionsku titulu, pa im poraz neće uticati na konačan plasman, dok bi crno-beli mogli da budu u velikom problemu pošto su prosuli dva boda pred svojim navijačima.

Tim Srđana Blagojevića je ovim rezultatom pao na treću poziciju, pošto je Vojvodina prethodno slavila protiv Čukaričkog sa 1:0 i tako se vratila na drugo mesto sa bodom više od "parnog valjka".

Novom Pazaru neće mnogo značiti pobeda u Beogradu, pošto je Železničar uspeo da obezbedi plasman u Evropu naredne sezone. Tim iz Pančeva će sigurno biti na četvrtom mestu, do čega je došao remijem sa Radnikom (1:1).

Novi Pazar može da bude peti ili šesti na kraju sezone, dok OFK, Radnik i Čukarički mogu da budu na bilo kojim mestima od petog (sem Čukaričkog), pa sve do osmog.

Najveća borba će se voditi za drugo mesto između Vojvodine i Partizana. Do kraja sezone su ostala još dva kola. Novosađani će igrati protiv Novog Pazara i OFK Beograda, a u sredu ih očekuje i finale Kupa Srbije sa Crvenom zvezdom u Loznici. Sa druge strane, crno-beli će se sastati sa Čukaričkim i Radnikom.