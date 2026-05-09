Fudbaleri Novog Pazara pobedili su Crvenu zvezdu na "Marakani" rezultatom u 35. kolu fudbalske Superlige Srbije.

Prava uspavanka viđena je u prvom delu utakmice. Očekivalo se mnogo više od oba tima, ali, neke preterane akcije i nije bilo.

U 11. minutu su gosti imali prvu ozbiljniju priliku. Davidović se ubacio iz drugog plana pobegavši Kruniću, našao se ispred Mateusa, ali je brazilski golman odbranio njegov snažan šut.

Potom, crveno-beli su se konsolidovali, pretili u par navrata, pokušao je Lučić, ali bezuspešno.

U finišu prvog poluvremena, Arnautović je probao da ugrozi gol Pazara, ipak, nije uspeo dobro da zahvati loptu.

Baš neefikasno prvo poluvreme.

Drugi period igre je bio nešto uzbudljiviji. Katai je ušao u igru, pa je samim tim i Crvena zvezda prodisala. To se isplatilo već u 53. minutu kada je gol za domaćina postigao

Arnautović.

Eraković ga je proigrao dugom loptom, Austrijanac je pri prvom kontaktu sa loptom izbacio Maneva iz igre, a onda i plasirao loptu u dalji ugao.

Crveno-beli su pokušavali do kraja do povećaju prednost, međutim, izostala je ona prava, stopostotna prilika.

A onda, pravo niotkuda, Pazarci su došli do izjednačenja u 75. minutu!

Kocebu je pogodio, VAR je proveravao da li je bilo nedozvoljene pozicije, međutim, sve je bilo čisto. Došlo se do nadoknade vremena, a tu je Novi Pazar šokirao sve.

Dauda je pogodio u drugom minutu nadoknade i tako doneo Pazarcima sva tri boba!

Inače, Zvezda je na ovoj utakmici slavila 40 bratstva sa grčkim klubom Olimpijakosom.

Meč na "Makarani" ste mogli da pratite putem našeg portala u tekstualnom prenosu:

CRVENA ZVEZDA - NOVI PAZAR (1:2)

Crvena zvezda: Mateus - Seol, Učena, Eraković, Avdić - Krunić, Hendel - Ovusu, Kostov, Lučić - Arnautović.

Novi Pazar: Samčović - Mirosavić, Bačkulja, Hadžimujović, Alić, Miletić - Davidović, Manev, Sadi, Camaj - Kotzebe.

Stadion: "Marakana"

Drugo poluvreme:

92. minut - Goool! Dauda postiže gol za potpuni preokret Pazara!

90. minut - U toku je nadoknada vremena, igraće se još šest minuta

84. minut - Sve je manje vremena do kraja utakmice, gosti odolevaju na "Marakani"

75. minut - Gool! Uzvaraća udarac Novi Pazar, Kocebu je strelac! (1:1)

70. minut - Duarte je probao za Kataija, ali, nije to ispalo baš onako kako je Brazilac hteo

61. minut - Kostov je centrirao iz kornera, Arnautović je probao, ali, ništa od te prilike

53. minut - Goool! Arnautović donosi prednost Crvenoj zvezdi! (1:0)

52. minut - Prodisala je Crvena zvezda ulaskom Kataija u igru, bio je u sjajnoj prilici, ali je omašio

46. minut - Počeo je drugi period igre

Prvo poluvreme:

Poluvreme!

45. minut - Arnautović nije dobro zahvatio loptu, pa nije bilo opasnosti po gol Pazaraca...još minut do kraja prvog poluvremena

41. minut - Igra se na polovini Novog Pazara, u ovim trenucima, posed lopte je na strani Crvene zvezde

32. minut - Lučić je bio u sjajnoj prilici, ali ta lopta je završila pravo u rukama Samčovića

27. minut - Veliki problem za goste, i treći štoper Pazaraca je "požuteo", Manev je na ivici kaznenog prostora srušio Arnautovića...

23. minut - Prva javna opomena, Bačkulja je dobio žuti karton posle zakasnelog starta nad Handelom

11. minut - Zakuvalo se na "Marakani", imli su gosti prvu ozbiljniju priliku, ipak, ništa od nje...Davidović se ubacio iz drugog plana pobegavši Kruniću, našao se ispred Mateusa, ali je brazilski golman odbranio njegov snažan šut

8.minut - Polako se razvija igra, ali i dalje bez nekih velikih prilika

4. minut - Oba tima polako opipavaju puls jednih i drugih...

1.minut - Počela je utakmica!

18.04 - Pred početak meča, usledio je i minut ćutanja povodom smrti legende Crvene zvezde, Vladimira Cvetkovića

17.59 - Uskoro nas očekuje početak meča

17.00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču Crvene zvezde i Novog Pazara. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja sa stadiona "Rajko Mitić".