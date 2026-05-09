Partizan je tako pao na treće mesto na tabeli, pošto sada ima bod manje od drugoplasirane Vojvodine.

Partizan je poveo u ranoj fazi meča. U 10. minutu strelac je bio Vukotić. Reprezentativac Crne Gore je sačekao odbitak posle sudara Seka i golmana Popovića i lako poslao loptu u nebranjeni deo mreže.

Partizan je igrao bolje, imali su posle gola još nekoliko prilika, ali onda su primili gol sa penala.

Sudija Stefanović je na poziv iz VAR sobe pogledao situaciju i dosudio penal za OFK Beograd zbog igranja rukom Sebastijana Poltera. Sa 11 metara je pogodio Cvetković.

Imao je Partizan preko Dragojevića veliku šansu do kraja prvog dela ali niej bilo promene.

Drugo poluvreme je počelo velikom šansom OFK Beograda, ali Silue je promašio veliku šansu.

partizan sa druge strane je napadao, imao nekoliko solidnih situacija ispred gola, ali nisu uspevali da dođu do efikasne završnice.

PARTIZAN - OFK BEOGRAD 1:1 (1:1)

Stadion u Humskoj

Sudija: Milan Stefanović

Kraj! Remi Partizana i OFK Beograda! 90. minut - Igraće se još četiri minuta u Humskoj. 87. minut - Sve je manje vremena za Partizan. 82. minut - Snažan udarac Natha sa ivice kaznenog prostora, brani Popović. 75. minut - U igru ulazi i Natho. Pozdravljen je ovacijama sa tribina. 70.minut: Ognjen Ugrešić je završio utakmicu, Srđan Blagojević je umesto njega na teren poslao Bogdana Kostića. 63.minut: Povukao je loptu Vukotić i raspalio iz velike daljine. Nije bio ni blizu. 57.minut - Prekinuta je igra, Silue je šutnuo loptu ka Zdjelaru, pa je došlo do konflikta sa Dragojevićem. Malo odgurivanja, da bi ga napadač OFK Beograda na kraju ćušno po glavi. Rezultat svega: žuti i za Siluea i za Dragojevića.

51. minut - Velika prilika za OFK Beograd! Kardinalnu grešku napravio je Đurđević, napravio je dobru šansu OFK Beogradu koja je postala odlična. Silue je mogao da bira gde će da šutira i uradio je to nekontrolisano. Obrukao se.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme.

45. minut - Poluvreme, nerešeno je.

42. minut - Partizan kontroliše utakmicu, ali je primetno da je opao tempo.

35. minut - Još jedna dobra akcija Partizana, kombinovali su Vukotić i Ugrešić, da bi Polter bio u šansi, ali je Balša Popović sprečio drugi gol.

30. minut - Veliku šansu je imao Vanja Dragojević, ali je promašio gol sa desetak metara.

22. minut - Posle ubačene lopte u kazneni prostor Partizana u vazdušnom duelu su bili Polter i Hord, Nemac je izgleda dirao loptu rukom. Traje VAR provera. Sudija Milan Stefanović je posle odgledanog snimka pokazao na "belu tačku". Bune se crno-beli, ali uzalud, Cvetković je već namestio loptu na 11 metara i pogodio.

16. minut - Novi dobar napad fudbalera Partizana. Vukotić je kombinovao sa Milovanovićem, koji je uposlio Poltera, ali Nemac nije pogodio mrežu. Samo korner za domaće, posle kojeg se OFK Beograd odbranio.

7. minut - Gooool! Partizan vodi, strelac je Vukotić! Sačekao je odbitak posle sudara Seka i golmana Popovića i lako poslao loptu u nebranjeni deo mreže.

4. minut - Prvi opasan napad Partizana, pretnja preko Seka, koji je probao da iskoristi prostor, sapleo ga je Momčilović, pa je Partizan dobio slobodan udarac, ali je ubacivanje Afrikanca bilo suviše jako za sve saigrače.

1.minut - Utakmica je počela.

18.57 - Ove sezone su se sastali dva puta i oba puta je slavio gost. Partizan je pobedio sa 2:0, dok je OFK trijumfovao u Humskoj sa 2:1.

18.55 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvenećen utakmici Superlige Srbije u kojoj se sastaju Partizan i OFK Beograd.