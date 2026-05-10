Janik Siner igra u strašnoj formi ovog proleća. Nakon nešto lošijeg početka sezone, italijanski teniser već dva meseca ne zna za poraz i u tom periodu je osvojio sva četiri turnira iz masters serije.

Prvi reket sveta ima veliku priliku da impresivnu seriju nastavi u Rimu, a rezultati u dosadašnjem toku turnira mu idu na ruku. Karlosa Alkaraza nema zbog povrede, Novak Đoković je ispao u drugom kolu od Dina Prižmića, pa bi Siner mogao da se prošeta do titule pred svojim navijačima.

Janik je na startu turnira lako savladao Austrijanca Sebastijana Ofnera sa 6:3, 6:4. Prethodnog dana su eliminisana trojica favorita iz njegovog dela žreba - Jakub Menšik, Artur Fils (predano) i Ben Šelton.

To znači da bi Siner mogao do finala da dođe bez susreta sa igračem iz prvih 10. Jedini koji bi mogli da mu pomrse konce su Danil Medvedev koji mu je potencijalnu rival u polufinalu, dok bi u četvrtfinalu mogao na Andrej Ruboljva.

Siner je u Madridu osvojio peti masters zaredom, što nikome nije pošlo za rukom, a titulom u Rimu bi kompletirao sve trofeje kada je reč o turnirima iz ove kategorije, što je prethodno uspelo samo Đokoviću.

Uprkos nestvarnim rezultatima, Italijan spušta loptu.

- Da, to mi znači veoma mnogo. Ipak, ne mogu se porediti sa Rafom, Rodžerom ili Novakom. Ono što su oni uradili bilo je impresivno. Ne igram da bih obarao te rekorde, igram zbog sebe, zbog svog tima i porodice. Oni nikada nisu promenili svoj stav prema meni, to su jednostavni ljudi i sa njima se osećam sigurno. Kod kuće ne pričamo o tenisu, to je poseban odnos. Sve ove brojke znače, ali iza njih stoje disciplina i ogromna žrtva - rekao je Siner i dodao: