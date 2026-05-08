Problem je novac i zarada na najvećim turnirima. Sabalenka je najavili bojkot, a čini se da ta odluka i nije tako daleko.

Ovu temu je dotakao i Janik Siner, koji je imao oštar govor, iako je pokušao da zadrži ravnotežu.

- Pre svega, mislim da su grend slem turniri najvažniji događaji u našem kalendaru. Ali to je pre svega pitanje poštovanja. Mislim da mi dajemo mnogo više nego što dobijamo zauzvrat. I ne radi se samo o vrhunskim igračima, već o svim igračima. Prvih 10 igrača iz ATP i prvih 10 igračica iz WTA poslali su pismo. Nije normalno da nakon godinu dana nismo ni blizu dogovora o tome šta pokušavamo da postignemo - rekao je Italijan.

Nastavio je u istom ritmu.

- Ako pogledamo druge sportove, kada važni sportisti pošalju takva pisma, u roku od najviše 48 sati dobiju ne samo odgovor, već i mogućnost za diskusiju. Očigledno, govorimo i o novcu. Ali najvažnija stvar je poštovanje, a mi ne osećamo da ga dobijamo.

Svetski broj jedan izrazio je razočaranje nagradama koje nudi uprava Rolan Garosa i očekuje sličnu objavu od Vimbldona i US opena.

- Razumem zašto igrači govore o bojkotu, jer se mora odnekud početi. Situacija traje predugo. Videćemo šta nam budućnost donosi. Teško je reći. Ne mogu da predvidim budućnost. Istovremeno, mislim da moramo odnekud početi. Razumem one koji kažu da neće igrati - precizirao je 24-godišnji sportista.

Čini se da je ovo samo početak i da će tek biti problem u tenisu i oko njega. Igrači i igračice će uraditi sve da isteraju svoje. Imaju dobrog "keca u rukavu" jer bez njih, nema ni turnira...