Vlade Đurović je govorio o pojačanju Zvezde. Kris Džons je navodno jedna od opcija.

-Spominje se da je Kris Džouns možda zamena za Mekintajera koji ide u Olimpijakos verovatno. Videli smo ga danas, ne znam kakvo je vaše mišljenje. Ne mogu da dam određen sud. Onako, što sam video u sezoni, nije bolji od Kodija uopšte", rekao je Đurović u studiju Arene sport.

Govorio je o završetku sezone.

-Gledao sam prvu četvrtinu i finiš meča Zvezde i Cedevita Olimpije, bilo je 83:83 u jednom momentu. Bila su dva ekrana, pa sam pratio meč. Nije to sad nešto biti veliki optimista posle ove predstave. Ne sumnjam da će Zvezda da pobedi, čak i ako izgubi meč u Ljubljani, dobiće treći meč. Mora bolje kada dođu na red Partizan i ako ih prođe, onda Dubia. Dobiti sa hendikepom domaćeg terena prvo Partizan, pa Dubai, ideš u Sarejevo onda. Jača je atmosfera u Sarajevu nego u Dubaiju. Imaju Musu i Kamenjaša, imaju i Kamenjaševića koji je bio legenda tamo i radio reporter. Ima još naših igrača iz regije, imaju dobar domaći teren. Verujem da će Zvezda da prođe Cedevitu, ali nisam veliki optimist - zaključio je Đurović.

Kris Džons na stolu navodno ima tri ponude, dok je jedna od Crvene zvezde. Amerikanac je ove sezone imao neke dobre partije i sigurno da bi bio veliko pojačanje za crveno-bele. Ostaje da se vidi da li je Zvezda u potrazi za još jednim igrače na poziciji "jedan" i kako će tim izgledati naredne sezone.