Košarkaši Los Anđeles Klipersa pobedili su danas na svom terenu u Inglvudu ekipu Golden Stejta rezultatom 115:110 u poslednjem meču regularnog dela sezone u NBA ligi.

Najefikasniji u redovima LA Klipersa bio je Benedikt Maturin sa 20 poena, dok je Džon Kolins ubacio 18. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović proveo je na terenu nešto više od 20 minuta, a za to vreme zabeležio je 17 poena, tri skoka, dve blokade uz jednu izgubljenu loptu.

U ekipi Golden Stejta najefikasniji je bio Stefen Kari sa 24 poena, šest skokova i tri asistencije.

Košarkaši LA Klipersa su regularni deo sezone u NBA ligi završili na devetom mestu na tabeli Zapadne konferencije sa 42 pobede i 40 poraza, dok je Golden Stejt deseti sa skorom 37/45.

LA Klipersi će u prvom kolu plej-ina igrati protiv Golden Stejta. Pobednik ovog meča igraće u drugom kolu plej-ina sa poraženim iz duela između Finiksa i Portlanda. Bolji iz ovog duela igraće u prvom kolu plej-ofa Zapada protiv Oklahome.