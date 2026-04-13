Dubai će u završnicu sezone ući sa novim trenerom.

U klubu su odlučili da smene Juricu Golemca sa mesta šefa struke iako je imao ugovor do 2028. godine.

Kiks protiv Anadolu Efesa u Sarajevu je bio koban za njegov posao pošto je Dubai sveo šansu za plasman u plej in na teoriju.

Utakmicu protiv Valensije će sa klupe voditi novi trener, a kako prenosi Basket News u pitanju je selektor Slovenije Aleksandar Sekulić.

On će voditi ekipu do kraja sezone sa opcijom produžetka i za narednu godinu.