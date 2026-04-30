Poznati novinar govorio o šansama da Kostov pojača Arsenal. NIje do kraja potvrdio, ali...

- Kod Arsenala sam želeo da pomenem ime jednog mladog talenta, zove se Vasilije Kostov. On je ofanzivni vezni koji igra za Crvenu zvezdu, ima 17 godina i veoma je zanimljiv igrač sa velikim potencijalom. Italijanski i nemački klubovi su ga već pratili. Ali sada je tačno ono što je objavljeno u Srbiji - i Arsenal prati Kostova, i to vrlo pažljivo. Uspostavili su kontakt sa ljudima bliskim igraču i razmatraju mogućnost transfera. Arsenal želi da ulaže i u talente, ne samo u već afirmisane igrače, i zato je Kostov jedan od talenata koje prate - rekao je Romano.

Ipak, i dalje nije poznato hoće li baš Arsenal biti njegova sledeća stanica.

- Još je rano reći da li će Arsenal realizovati ovaj transfer, ali postoji stvarno interesovanje za ovog igrača. Već su ga skautirali i pratili, tako da je ovo zanimljiva priča koju treba ispratiti pred leto.

Ostaje da se vidi kakva će biti krajnja odluka...