Prema informacijama "Fajnenšal tajmsa", visoki izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa zatražio je od FIFA da umesto Irana na Svetsko prvenstvo pošalje Italiju, koju je izbacila Bosna i Hercegovina u baražu.

-Plan je pokušaj da se poprave odnosi između Trampa i italijanske premijerke Đorđe Meloni, nakon što su se sukobili zbog napada američkog predsednika na papu Lava XIV povodom rata sa Iranom - navodi se u izveštaju "FT" pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Pojavili su se novi detalji.

-Potvrđujem da sam predložio Trampu i (predsedniku FIFA Đaniju Infantinu) da Italija zameni Iran na Svetskom prvenstvu. Ja sam rodom iz Italije i bio bi mi san da vidim Azure na turniru koji se održava u SAD. Sa četiri titule svetskog prvaka, imaju pedigre koji opravdava njihovo uključivanje - rekao je američki specijalni izaslanik Paolo Zampoli za "FT" što je i te kako podelilo navijače koji smatraju da bi to bilo nepravedno.

Iran je žreban u grupu "G" zajedno sa Novim Zelandom i Belgijom (igra se u Los Anđelesu), odnosno Egiptom (Sijetl). Iranski bazni kamp tokom turnira trebalo bi da se nalazi u Tusonu u Arizoni.



Za sada se spominjalo nekoliko varijanti ako Iran ne dođe na Svetsko prvenstvo, od toga da će Italija zameniti Iran, preko toga da će "vizu" dobiti Ujedinjeni Arapski Emirati kao najbolja selekcija iz Azije koja ne ide na turnir.