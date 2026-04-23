Fudbaleri Vojvodine i Partizana odigrali su bez pobednika (0:0) u Novom Sadu, pa su crno-beli ostali na dva boda viška u odnosu na "lale".

Novosađanima je šansa da navijaju za Zvezdu u "večitom" derbiju i eventualnom pobedom protiv Železničara da se ponovo vrate na drugu poziciju.

Što se tiče aktuelnog šampiona Srbije on već hladi šampanjac i ukoliko savlada Partizan u nedelju i zvanično će odbraniti titulu.

Prilično zanimljivo je u borbi za četvrtu poziciju koja će, ukoliko Zvezda ili Vojvodina osvoje Kup, voditi u kvalifikacije za Ligu konferencije.

Novi Pazar je dugo čuvao tu poziciju, ali je onda ušao u katastrofalan niz i već šest utakmica ne zna za pobedu (dva remija i četiri poraza), a ako se uzme u obzir da ekipa Nenada Lalatovića tek treba da gostuje i na "Marakani" i u Humskoj, onda je jasno da su im šanse jako male.

To ide u korist Železničaru koji je pred istorijskim izlaskom u Evropu. Oni su "pregrmeli" oba "večita", nedavno pobedili Pazarce i se su bliži velikom uspehu.

Ostali klubovi nemaju nikakve šanse za četvrtom pozicijom, ali daleko od toga da će OFK Beograd, Radnik i Čukarički do kraja šampionata da igraju spušenog garda. Oni će, upravo, biti ekipe koje će i odrediti plasman "jačih".