Bugarski fudbal zavijen je u crno nakon vesti da je u 37. godini preminuo Vasko Boev, nekadašnji fudbaler i trener Spartaka iz Varne. Tužnu informaciju potvrdio je klub putem zvaničnih kanala, oprostivši se emotivnom porukom od čoveka koji je ostavio dubok trag.

Iz Spartaka ističu da je Boev bio mnogo više od igrača i trenera – bio je deo porodice kluba.

-Vasko je nosio Spartak u srcu i davao je sebe sa potpunom posvećenošću i profesionalizmom, kako na terenu, tako i van njega. Otišao je prerano, sa samo 37 godina, čovek koji je zauvek vezan za naš klub, kao fudbaler, trener i deo naše plave porodice - navodi se u saopštenju objavljenom na društvenim mrežama.