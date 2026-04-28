Fudbalski klub Partizana ponovo je krenuo u akciju dovođenja pojačanje iz Engleske.

Kako piše "Telegraf", crno-beli ne odustaju od Milana Aleksića, nekadašnjeg igrača Radničkog iz Kragujevca koji se vraća u Sanderlend sa neuspešne pozajmice u Poljskoj.

Mladi vezista prošao je sve mlađe selekcije reprezentacije Srbije, ali nakon odlaska iz Kragujevca za oko 3.500.000 evra nije uspeo da pronađe formu i minutažu.

Partizan je spreman da mu da šansu, a videćemo šta o tome misle u članu Premijer lige.