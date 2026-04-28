Trener Dejan Stanković polako skalapa kockice. Ima dve velike želje za ovo leto.

Poznato je da insistira na Markinjosu. Sa Brazilcem je sarađivao u Ferencvarošu, pa ga je „doveo“ u Spartak,a Moskovljani su baš čvrsti pregovarači i imaju svoje uslove prenosi "Maxbet sport".

Procena je da će crveno-beli dobro zaraditi prodajom Vasilija Kostova, a da onda imaju prostora da izdvoje i preko pet miliona da dovedu kvalitetno krilo. Potrebna je brzina na bokovima, što fali da tim bude bolji. Odlaskom Felisija Milsona, suspenzijom Nemanje Radonjića i još ne uklapanjem Daglasa Ovusu dolazilo je do promene sistema igre.

Na spisku je kako smo najavili i Džejms Eto.

Vezni igrač CSKA iz Sofije je položio ispite kada su ga snimali. Kamerunac poseduje i pasoš Bugarske, što je važno da u Superligi ne zazuzima mesto stranca.

I njemu se menja klub, a ugovor ima do juna 2027. godine. Plaćanje obeštećenja ne treba da bude prepreka. Dosta zavisi od daljeg statusa Timi Maks Elšnika. Slovenac u slučaju dobre ponude može da napusti klub posle dve godine.

Jedno je sigurno, Zvezdu čeka baš vruće leto.