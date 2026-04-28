Da li se sećate Kalida Auča?

Ako je odgovor ne, niste pogrešili jer je retko ko zapamtio nekada veliku nadu Crvene zvezde.

Na zimu 2017. godine Zvezda je u svoje redove dovela snažnog vezistu iz redova ekipe Baroka iz Južne Afrike.

Stigao je sa nadimkom "Pogba iz Ugande", ali od svega što je video u Srbiji bilo je 10 utakmica u dresu OFK Beograda na pozajmici.

Aučo je u Zvezdu stigao na preporuku nekadašnjeg selektora Ugande Milutina Sredojevića.

- Kada sam dolazio u Afriku imao sam san da ću jednog dana imati igrača koji će igrati u Zvezdi. Aučo je centralni vezni koji igra levom nogom, vrhunski je u organizaciji igre i može da igra u oba pravca. Bio je u rangu sa mnogim dobrim igračima na kupu Afričkih nacija, bio je bolji od nekih. Ali, u Zvezdi mora da se dokaže i aklimatizuje na vrhunske zahteve. Ovde, u Ugandi mu predviđaju da po nekim sposobnostima može da bude i ispred Kenijca iz Totenhema Viktora Vanijame, iz istog plemena su - rekao je Sredojević tada.

Ipak, ispostavilo se da Aučo jednostavno nije kalibar za evropski fudbal. Otišao je u Indiju gde je igrao za Ist Bengal i Čurčil Braderse, a onda i El Makasa.

Od 2021. godine igra u Tanzaniji, gde je promenio dva kluba i iz Jang Afrikansa prošle godine prešao u redove Singide.

Odigrao je čak 72 utakmice za Ugandu i postao kapiten reprezentacije.