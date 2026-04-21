Adem Ljajić ne blista u Sarajevu, zbog toga se sve više govori o povratku u Srbiju, a izbor se sveo na dve opcije, Novi Pazar ili Partizan, mada, Beograd je sve bliža destinacija navodi B92 sport.

Ljajić ne bi bio jedino veliko ime jer je plan da se napravi ofanzivni tandem sa Stevanom Jovetićem koji iza sebe ima veliku karijeru igrajući u klubovima poput Fjorentine, Mančester sitija, Intera, Sevilje, Monaka i drugih.

Njemu krajem maja ističe ugovor sa Omonijom, a klub iz Humske to želi da iskoristi.

Jeste da je Jovetić u 37. godini i u poznim igračkim godinama, ali je zabeležio 31 nastup, uz devet golova i osam asistencija i pokazao da su u njegovom slučaju godine samo broj, a klasa - večna.

Jasno je da Partizanu treba potpuni remont i da bi mladim igračima značilo da pored sebe imaju iskusne koji znaju koliko je težak crno-beli dres.